Дизайн маленькой однокомнатной квартирыРемонт
Дизайн маленькой однокомнатной квартиры
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Популярность маленьких однокомнатных квартир обуславливается невысокой стоимостью недвижимости. Тем не менее, ценность пространства как родного дома никоим
Строительство беседки с мангалом своими рукамиРемонт
Строительство беседки с мангалом своими руками
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Выезжая летом на дачу, хочется отвлечься от городской суеты и насладиться единением с природой. Беседка с мангалом – это незаменимое дополнение загородного участка.
Рефинасирование ипотечного кредита в МТС банкеИпотека
Рефинасирование ипотечного кредита в МТС банке
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В жизни каждого человека возникают непредвиденные ситуации, когда он больше не может справляться с финансовой нагрузкой по ипотеке. Это может привести
Как быстро выписать бывших владельцев из квартирыСделки с недвижимостью
Как быстро выписать бывших владельцев из квартиры
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Перед тем, как продать недвижимость, продавцу, как правило, необходимо выписаться из нее, а также выписать третьих лиц, проживавших или прописанных в данном
Процедура переоформления имущества на родственника без налогаСделки с недвижимостью
Процедура переоформления имущества на родственника без налога
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В приведенной ниже статье предоставлена информация, которая поможет правильно переоформить имущество на родственника без уплаты налогов.
Квартира не продается: в чем причинаЗаработать на недвижимости
Квартира не продается: в чем причина
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Многие продавцы уверены, что достаточно разместить объявление о продаже квартиры, сделать несколько красивых фотографий, и от покупателей не будет отбоя.
Как взять ипотеку: документы, выбор банка, оформлениеИпотека
Как взять ипотеку: документы, выбор банка, оформление
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Сложно приобрести дом, ждать десятилетиями собственного не вариант. Решение – ипотечное кредитование. Не придется отдавать деньги чужим людям за проживание
Обустройство сада. Все по плануРемонт
Обустройство сада. Все по плану
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Сначала план, потом реализация. Этот слоган должен направлять всех, кто создает или модернизирует сад. Еще одно правило — не торопиться!
Какой срок давности предоставляются жилищно-коммунальным хозяйством за услугиСделки с недвижимостью
Какой срок давности предоставляются ЖКХ за услуги
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Любому хозяину собственности знакомо понятие платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Оно отправляется владельцу квартиры ежемесячно методом
Справка о дееспособности: где взять и как получитьСделки с недвижимостью
Справка о дееспособности: где взять и как получить
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Документ о дееспособности могут потребовать от гражданина, когда необходимо будет подтвердить его вменяемость при совершении какой —
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