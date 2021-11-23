Ремонт Дизайн маленькой однокомнатной квартиры Популярность маленьких однокомнатных квартир обуславливается невысокой стоимостью недвижимости. Тем не менее, ценность пространства как родного дома никоим

Ремонт Строительство беседки с мангалом своими руками Выезжая летом на дачу, хочется отвлечься от городской суеты и насладиться единением с природой. Беседка с мангалом – это незаменимое дополнение загородного участка.

Ипотека Рефинасирование ипотечного кредита в МТС банке В жизни каждого человека возникают непредвиденные ситуации, когда он больше не может справляться с финансовой нагрузкой по ипотеке. Это может привести

Сделки с недвижимостью Как быстро выписать бывших владельцев из квартиры Перед тем, как продать недвижимость, продавцу, как правило, необходимо выписаться из нее, а также выписать третьих лиц, проживавших или прописанных в данном

Сделки с недвижимостью Процедура переоформления имущества на родственника без налога В приведенной ниже статье предоставлена информация, которая поможет правильно переоформить имущество на родственника без уплаты налогов.

Заработать на недвижимости Квартира не продается: в чем причина Многие продавцы уверены, что достаточно разместить объявление о продаже квартиры, сделать несколько красивых фотографий, и от покупателей не будет отбоя.

Ипотека Как взять ипотеку: документы, выбор банка, оформление Сложно приобрести дом, ждать десятилетиями собственного не вариант. Решение – ипотечное кредитование. Не придется отдавать деньги чужим людям за проживание

Ремонт Обустройство сада. Все по плану Сначала план, потом реализация. Этот слоган должен направлять всех, кто создает или модернизирует сад. Еще одно правило — не торопиться!

Сделки с недвижимостью Какой срок давности предоставляются ЖКХ за услуги Любому хозяину собственности знакомо понятие платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Оно отправляется владельцу квартиры ежемесячно методом