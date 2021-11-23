Популярность маленьких однокомнатных квартир обуславливается невысокой стоимостью недвижимости. Тем не менее, ценность пространства как родного дома никоим
Выезжая летом на дачу, хочется отвлечься от городской суеты и насладиться единением с природой. Беседка с мангалом – это незаменимое дополнение загородного участка.
В жизни каждого человека возникают непредвиденные ситуации, когда он больше не может справляться с финансовой нагрузкой по ипотеке. Это может привести
Перед тем, как продать недвижимость, продавцу, как правило, необходимо выписаться из нее, а также выписать третьих лиц, проживавших или прописанных в данном
В приведенной ниже статье предоставлена информация, которая поможет правильно переоформить имущество на родственника без уплаты налогов.
Многие продавцы уверены, что достаточно разместить объявление о продаже квартиры, сделать несколько красивых фотографий, и от покупателей не будет отбоя.
Сложно приобрести дом, ждать десятилетиями собственного не вариант. Решение – ипотечное кредитование. Не придется отдавать деньги чужим людям за проживание
Сначала план, потом реализация. Этот слоган должен направлять всех, кто создает или модернизирует сад. Еще одно правило — не торопиться!
Любому хозяину собственности знакомо понятие платежи за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Оно отправляется владельцу квартиры ежемесячно методом
Документ о дееспособности могут потребовать от гражданина, когда необходимо будет подтвердить его вменяемость при совершении какой —